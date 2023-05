Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Vor Polizei geflüchtet und mit Streifenwagen kollidiert

Ein 17-Jähriger versuchte sich am Donnerstagabend in Walldürn mit seinem Honda Zweirad einer Polizeikontrolle zu entziehen und verunfallte bei der Verfolgungsfahrt. Gegen 17.15 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Pater-Josef-Eckstein-Straße ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen auf. Die Beamten wollten den Fahrer daraufhin einer Kontrolle unterziehen, was zunächst nicht gelang, da sich der junge Fahrer, trotz von der Polizeistreife eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn durch Flucht einer Überprüfung entzog. Der 17-Jährige bog zunächst nach links in den gesperrten Auerbergweg ab und von dort links in die Miltenberger Straße. Hier bremste er plötzlich stark ab und begann den Abbiegevorgang in einen Fußweg. Der verfolgende Streifenwagen konntenicht mehr rechtzeitig abgebremst werden, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und der junge Mann von seinem Gefährt stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seiner Honda entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Sachschaden am Polizeiauto wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Zweirad weder zugelassen noch versichert war. Des Weiteren befanden sich weder Scheinwerfer noch Blinker an dem Fahrzeug. Der 17-Jährige muss nun mit einer Anzeige und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Limbach: Holz gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten im April zur Abholung bereit gelegtes Holz in Limbach. Zwischen dem 1. April und dem 28. April wurden die in der Trienzer Straße abgelegten 8 Festmeter Lärchenstammholz unberechtigt abtransportiert. Aufgrund der Menge muss ein großes Fahrzeug für den Diebstahl genutzt worden sein. Wer hat im vergangenen Monat an der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 928050 entgegen.

Buchen: Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht weißen PKW

Eine unbekannte Person verursachte am Samstagnachmittag in Buchen einen Unfall und flüchtete anschließend. Ein 18-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem Opel Corsa im Schafstallweg in Richtung Ortsausgang unterwegs, als ihm ein weißer PKW, zum Teil auf seiner Fahrbahn, entgegenkam. Um einen Zusammenstoß der Außenspiegel zu verhindern lenkte der junge Mann sein Auto nach rechts und stieß gegen den Bordstein. Im weiteren Verlauf verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich um 180 Grad drehte und stieß rückwärts gegen eine auf der anderen Straßenseite stehende Laterne. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrer oder der Fahrerin des weißen PKWs machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell