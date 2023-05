Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 28. Mai 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl eines Motorrollers

Sa., 27.05.2023, 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr 38170 Schöppenstedt, Elmblick

Unbekannte Täter: in entwendete im Tatzeitraum einen Motorroller der Marke Benzhau, Farbe; silber / rot, von einem Grundstück am Elmblick, Schöppenstedt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332 / 94654-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel: 05331 / 933-0.

Diebstahl eines Fahrrades

Fr., 26.05.023, 22:00 Uhr, bis Sa., 27.05.2023, 16:00 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Dürerstraße

Am Fr., 26.05., 22:00 Uhr, wurde ein Fahrrad der Marke Zündapp, Modell Roosendaal City, Farbe: rosa, vor einem Hochhaus in der Dürerstraße gesichert abgestellt. Als der Eigentümer am Samstag, 27.05.2023, gg. 16:00 Uhr, zu dem Abstellort zurückkehrte stellte er fest, dass das Schloss aufgebrochen und das Fahrrad entwendet worden war. Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Unerlaubte Abfallentsorgung

Freitag, 26.05.2023, 12:00 Uhr 38329 Wittmar, Feldweg Höhe Friedhof

Am Freitag, 26.05.2023, gg. 12:00 Uhr, wurde der Polizeistation Schöppenstedt mitgeteilt, dass auf einem Feldweg am Friedhof in Wittmar Abfall abgestellt worden sei. Vor Ort fanden die Beamten entsorgte Autoteile und Gastronomiezubehör auf, die dort offensichtlich unerlaubt entsorgt worden waren.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332 / 94654-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell