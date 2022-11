POL-MK: Spraydose zur Explosion gebracht

Iserlohn (ots) - Ein Paar (17 und 20) wurden am Dienstagabend bei einem Diebstahl in einem Geschäft am Alten Rathausplatz. Eine Mitarbeiterin bekam Schläge. Nach Aussagen der Verkäuferinnen schlug um 18.45 Uhr die Diebstahl-Warnanlage des Geschäftes an. Als eine Mitarbeiterin in die Taschen der beiden schauen wollte, rannte das Paar weg. Ein Mitarbeiter konnte den 20-Jährigen festhalten. Dessen Begleiterin fiel zu ...

mehr