Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Laden/ Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Ein Paar (17 und 20) wurden am Dienstagabend bei einem Diebstahl in einem Geschäft am Alten Rathausplatz. Eine Mitarbeiterin bekam Schläge. Nach Aussagen der Verkäuferinnen schlug um 18.45 Uhr die Diebstahl-Warnanlage des Geschäftes an. Als eine Mitarbeiterin in die Taschen der beiden schauen wollte, rannte das Paar weg. Ein Mitarbeiter konnte den 20-Jährigen festhalten. Dessen Begleiterin fiel zu Boden und verletzte sich dabei. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die 17-Jährige beleidigte die 22-jährige Mitarbeiterin, schlug ihr mehrmals ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein. Nach kurzer Zeit meldete sich die Gesuchte auf der Polizeiwache. Beide leugnen einen Diebstahl.

In einem anderen Geschäft am Alten Rathausplatz wurde einer 60-Jährigen am Dienstag gegen 15.45 Uhr das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. (cris)

