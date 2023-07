Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugen nach Einbruch auf Wertstoffhof gesucht

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen am Wochenende einen Bürocontainer auf dem Wertstoffhof in Ettlingen auf. Dort durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schreibtische und entwendeten einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die sich unter der Rufnummer 07243/32000 an die Polizei Ettlingen wenden mögen.

Dennis Krull, Pressestelle

