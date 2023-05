Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtliche Motorradfahrt endet im Krankenhaus

Altenburg (ots)

In der Notaufnehme des Klinikums endete eine nächtliche Spritztour eines Jugendlichen (16) Motorradfahrers. Der junge Mann war am späten Samstagabend in einer Gruppe unterwegs als er in einer Kurve der Schmöllnschen Landstraße, vermutlich auf Grund unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verlor, gegen den Bordstein fuhr und schließlich in ein angrenzendes Buschwerk stürzte. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten in die Klinik. Das Krad wurde durch den Unfall erheblich beschädigt.

