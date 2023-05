Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruhestörer landet in Polizeigewahrsam

Altenburg (ots)

Ein unbelehrbarer Ruhestörer musste in der Nacht von Samstag zu Sonntag von der Polizei in Gewahrsam genommmen werden. Der Slowake (44) hatte in der Nacht zunächst lautstark Musik in seiner Wohnung in der Albert-Levy-Straße abgespielt und somit die Nachtruhe der anderen Anwohner gestört. Nachdem Poizeibeamte den Mann zur Ruhe ermahnten, drehte dieser jedoch die Musik wieder auf, kurz nachdem der Streifenwagen abgerückt war. Als die Beamten nun erneut zu dem Lärmverursacher fuhren, wurde dieser auch noch ausfällig und rief aus seinem geöffneten Fenster verfassungsfeindliche Parolen auf die Straße. Dieses Verhalten sollte schließlich dazu führen, dass der stark alkoholisierte Mann den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen und dort seinen Rausch ausschlafen durfte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell