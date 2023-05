LPI-G: Vordere Kennzeichentafel entwendet

Gera (ots) - Gera. Unbekannte Kabeldiebe drangen am 25.05.2023 gegen 08:45 Uhr in ein leerstehendes Gebäude in der Rudolstädter Straße ein. In dem Objekt demontierten sie etliche Kabel. Anschließend verließen sie das Gebäude und luden einen Teil ihrer Beute in einen Handwagen. Als sie durch einen Zeugen bemerkt wurden, ergriffen sie die Flucht. Den Wagen mit einem Teil der Beute ließen die Täter zurück. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten die Diebe nicht mehr ...

