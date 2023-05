LPI-G: Einbruch in Wohnung

Gera (ots) - Gera. In eine nicht alltägliche Situation geriet am gestrigen Tag, den 25.05.2023, eine 58-Jährige auf ihrem Spaziergang. Gegen 10:15 Uhr lief sie auf einem kleinen Weg hinter einem Einkaufsmarkt in der Rudolf-Hundt-Straße entlang. Bei dort befindlichen Büschen stand ein unbekannter Mann mit heruntergelassener Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Als der Täter die Frau bemerkte, ergriff er die Flucht. Hinzugerufene Polizisten konnten ihn im ...

mehr