Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter greift 21-Jährigen in der Austraße an - Polizei bittet um Hinweise (4.06.2023)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag einen jungen Mann angegriffen und verletzt. Der 21-Jährige war gegen 4.30 Uhr zu Fuß in der Austraße unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann auf Höhe der Hausnummer 67 unvermittelt angriff, zu Boden riss und mehrfach auf ihn eintrat. Als ein Zeuge den Angreifer aus dem Fenster eines angrenzenden Wohnhauses anschrie, flüchtete der Unbekannte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten jungen Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zu dem unbekannten Angreifer ist lediglich bekannt, dass er groß und kräftig war und dunkle Haare hatte. Bekleidet war er mit einem kurzärmeligen blauen Oberteil und einer schwarzen kurzen Hose. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

