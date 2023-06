Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Allmannsdorf) Unbekannte zünden Holzbank an - Polizei bittet um Hinweise (03.06.2023)

KN-Allmannsdorf (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag im Hockgraben eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter rissen zunächst eine Holzlatte aus der festverbauten Sitzgruppe beim dortigen Vereinsheim des FC Konstanz und zündeten anschließend unter der Holzbank ein Feuer an, wodurch die Bank in Brand geriet. Zeugen konnten das Feuer jedoch zeitnah löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell