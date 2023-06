Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - grauen Renault Clio auf der Klostergasse angefahren und geflüchtet (03.06.2023)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag, im Zeitraum zwischen 15.20 Uhr und 21.20 Uhr, eine Unfallflucht auf der Klostergasse begangen. Der Unbekannte streifte den auf dem Parkplatz des Weltklosters abgestellten grauen Renault Clio an der Stoßstange vorne rechts und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell