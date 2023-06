Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Umgefallene Kerze löst Feuerwehreinsatz aus (02.06.2023)

Radolfzell (ots)

Bereits am Freitagvormittag hat eine brennende Kerze einen Feuerwehreinsatz in der Sankt-Johannis-Straße ausgelöst. Gegen 11 Uhr alarmierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Feuerwehr, da es in einer Wohnung zu einem Brand gekommen sei. Vor Ort war das Feuer, das durch eine umgefallene Kerze verursacht worden war bereits gelöscht. Dabei verletzten sich die 47 und 50 Jahre alten Bewohner. Der 47-Jährige musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik. In der Wohnung entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

