POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz - schwarzen Mercedes AMG angefahren und geflüchtet (02.06.2023)

Radolfzell (ots) - Bereits am Freitagvormittag hat eine brennende Kerze einen Feuerwehreinsatz in der Sankt-Johannis-Straße ausgelöst. Gegen 11 Uhr alarmierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Feuerwehr, da es in einer Wohnung zu einem Brand gekommen sei. Vor Ort war das Feuer, das durch eine umgefallene Kerze verursacht worden war bereits gelöscht. Dabei ...

