Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Fahrerin eines Liegerads bei Unfall verletzt (03.06.2023)

Radolfzell (ots)

Die Fahrerin eines Liegerades ist bei einem Unfall am Samstagvormittag auf der Schützenstraße verletzt worden. Eine 81-jährige VW-Fahrerin war gegen 11 Uhr auf der Schützenstraße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Auf der Kreuzung zur Markthallenstraße bog die Frau nach links ab und stieß dabei mit einer auf dem Radweg aus Richtung Innenstadt entgegenkommenden 58 Jahre alten Frau auf einem Liegefahrrad zusammen. Die Radlerin stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Am VW entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell