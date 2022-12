POL-WAF: Everswinkel. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am 07.12.2022, um 10:42 Uhr, kam es auf der K 21 im Bereich Drensteinfurt in Höhe der Anschrift Mersch 92 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. Ein 74-Jährigen aus Hamm befuhr mit seinem Pkw die K 21 in Richtung Hamm. Ihm entgegen kam ein 60-Jährigen aus Ratingen mit einem Kleintransporter. Zu Beginn einer Rechtskurve geriet der 74-Jährige mit seinem Pkw aus ...

mehr