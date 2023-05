Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch in Milchtankstelle - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Eicklingen - Am 11.05.23, gegen 19 Uhr, hat ein Zeuge einen beigefarbenden Mercedes mit ausländischem Kennzeichen an der Milchtankstelle in der Straße Seelhop wahrgenommen. Der PKW ist mit zwei Personen besezt gewesen. Durch die Anwesenheit des Zeugen lassen die Person vom weiteren Vorgehen ab und entfernen sich, ohne Diebesgut, in unbekannte Richtung. Wer weitere Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Wathlingen unter 05144/495460 zu wenden.

