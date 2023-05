Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Parkplatzrempler fährt davon

Celle (ots)

Winsen/Aller - Am 17.05.23, in der Zeit zwischen 15:10 und 15:30 Uhr, hat die Geschädigte ihren weißen Skoda auf dem Parkplatz des Discounters in der Poststraße abgestellt. Als sie zu ihrem PKW zurückgekehrt ist, musste sie einen Schaden am Heck feststellen. Ein möglicher Verursacher ist nicht mehr vor Ort gewesen. Auf Grund des Schadens ist davon auszugehen, dass das verursachende Fahrzeug einen Fahrradträger oder ähnlichen Anbau am Heck gehabt hat. Wer Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230

