Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nötigung im Straßenverkehr

Celle (ots)

Celle - Bereits am 08.05.23, gegen 07:50 Uhr, kommt es zu einem riskanten Überholvorgang in der Braunhirschstraße. Nach Schilderung einer 54-jährigen Führerin eines lilafarbenden Nissan, sei sie von einem Großraumtaxi überholt worden, dieses habe dann angehalten, der Fahrer sei zu ihr gekommen und habe sie angeschrien. Anschließend habe der Fahrzeugführer seine Fahrt fortgesetzt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem Fahrzeugführer eines roten PKW's welcher ebenfalls an dem Vorfall beteiligt gewesen sein soll und auch ein Foto des Großraumtaxi gemacht habe. Auch weitere Zeugen sind aufgefordert sich bei der Polizei in Celle unter 05141/2770 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell