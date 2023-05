Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Verendete Tiere im Uferbereich des Rosengartens

Braubach (ots)

Am heutigen Tag, Mittwoch der 10.05.2023 gegen 15:45 Uhr, wurde durch Passanten festgestellt, dass in Braubach im Uferbereich in Höhe des Rosengartens mehrere verendete Tiere angeschwemmt worden sind. Unter anderem ein toter Schwan sowie ein toter Waschbär. Auf Grund des erhöhten Wasserstandes des Rheins und der örtlichen Begebenheiten, werden in diesem Bereich durch Strömung vermehrt Müll und Treibgut aus dem Uferbereich von weit oberhalb angeschwemmt. Mit Hilfe der Feuerwehr Braubach konnten die Kadaver geborgen werden. Eine abschließende Begutachtung wird durch das zuständige Veterinäramt am morgigen Tag erfolgen. Trotz fehlender Erkenntnisse, dass aktuell keine Hinweise auf Fremdeinwirkung festzustellen sind, wurden Ermittlungen zur Ursache eingeleitet. Die WSP Koblenz bittet um sachdienliche Hinweise.

