PP-ELT: Trailergespann im Yacht-Hafen Wörth versunken

Trailergespann im Yacht-Hafen Wörth versunken

Mainz

Am Sonntagnachmittag (07.05.2023) rutschte in Wörth/Maximiliansau ein Zugfahrzeug samt Trailer und dem noch darauf festgemachten JetSki in das Hafenbecken des Yachthafens Maximiliansau und versank. Der Unfall ereignete sich im Rahmen des Slipvorgangs. Das Gespann konnte durch die Unterstützung von Taucher des DLRG und der Feuerwehr geborgen werden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf EUR 150.000,00 geschätzt.

