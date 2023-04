Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Lebensmittelmarkt- Zeugensuche

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 02.25 Uhr, gelangten ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich in einen Einkaufsmarkt in der Straße "In der Aue". Der oder die Täter zerstörten eine Glasscheibe um in das Gebäudeinnere zu gelangen. In der weiteren Folge wurden unter anderem Tabakwaren entwendet. Weiterhin wurde die Eingangstür eines dort befindlichen Bratwurststandes aufgebrochen, ob aus diesem etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0095285/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell