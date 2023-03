Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet

Am Montag stürzte ein Motorradfahrer nach einem Unfall in Ehingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes in der Hauptstraße in Richtung B465. Er bog nach rechts auf die B465 ab. Dort fuhr ein 45-jähriger Motorradfahrer. Der hatte Vorfahrt. In Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer der Yamaha stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er brauchte jedoch keinen Rettungswagen vor Ort. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 2.500 Euro. Motorrad und Auto blieben fahrbereit. Das Polizeirevier Ehingen nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählen die Unfallursachen "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

++++++++ 0547505 (JS)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell