Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher erbeuten Bargeld

Hückeswagen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (19. November) die Tür eines Restaurants in der Straße Großberghausen aufgehebelt. Im Zeitraum zwischen 19 Uhr abends und 10:30 Uhr am Samstagmorgen hebelten die Täter mehrere Türen auf und verschafften sich so Zutritt in das Lokal. Hier entwendeten sie Bargeld aus der Kasse.

In der Nacht zu Freitag (18. November) hatten sich Diebe an einem Münzrollenautomat im Kassenvorraum eines Geldinstituts in der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht. Gegen 1:27 Uhr hebelte eine männliche Person den Automaten auf und entwendete daraus Bargeld.

Hinweise an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

