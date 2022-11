Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Taschendiebstahl

Gummersbach (ots)

In einem Supermarkt in der Krummenohler Straße in Niederseßmar hat am Samstag (19. November) eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 36-jährigen Gummersbacherin gestohlen. Während des Einkaufs hatte die 36-Jährige ihre Geldbörse in ihrer Einkaufstasche. Als sie an der Kasse zahlen wollte, stellte sie fest, dass die Börse nicht mehr da war. Ein Mann sei ihr verdächtig vorgekommen. Sie beschrieb ihn wie folgt: Etwa 1,70 Meter groß, kurze blonde Haare, Piercing an der rechten Augenbraue, schwarze Jogginghose, weißes Sweatshirt, schwarze/dunkelgraue Weste. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

