POL-EL: Bawinkel - Zeugen gesucht

Stavern (ots) - Am Freitag zwischen 09.00 Uhr und 19.00 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Kirchstraße in Stavern eine Kirche betreten und gewaltsam versucht einen Opferstock zu öffnen, was den Tätern jedoch misslang. Insgesamt entstand ein geringfügiger Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Rufnummer: 05952 93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

