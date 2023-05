Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Pkw-Fahrer schwer verletzt

Dörpen (ots)

Gestern um 22.55 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Dörpen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 30-Jähriger schwer verletzt wurde. Der 30-Jährige war mit seinem VW auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Gewerbegebiet unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend durchbrach er eine Schutzplanke und kollidierte auf den Bahngleisen mit einem Prellbock, wodurch der alleinbeteiligte Unfallverursacher schwer verletzt wurde. Der Fahrer musste durch Rettungskräfte geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend gesperrt. Neben einem Notarzt - und Rettungswagen war auch die Freiwillige Feuerwehr Dörpen mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

