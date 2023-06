Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Drei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 85.000 Euro bei Auffahrunfall auf der B33 (02.06.2023)

Allensbach, B33 (ots)

Drei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 85.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 33 auf Höhe Allensbach passiert ist. Ein 36-jähriger BMW-Fahrer war auf der B33 in Richtung Konstanz unterwegs. Auf Höhe Allensbach musste er aufgrund hohen Verkehrsaufkommens bremsen. Ein hinter dem BMW fahrender 73 Jahre alter Mann mit einem Jaguar prallte daraufhin in den vorausfahrenden Wagen. Sowohl die beiden Fahrer, als auch die 66-jährige Beifahrerin des Jaguars erlitten durch den Aufprall Verletzungen. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war jedoch ausreichend. Sowohl der BMW, als auch der Jaguar waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des am Jaguar entstandenen Schadens schätzte die Polizei auf rund 80.000 Euro, den Schaden am BMW auf rund 5.000 Euro.

