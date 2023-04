PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bagger in Flörsheim entwendet +++ Diverse Diebstähle am Hattersheimer Bahnhof +++ Einbruch in Ruppertshain +++ Fensterscheibe von Schule eingeworfen +++ Trunkenheitsfahrt in Eppstein

Hofheim (ots)

1. Bagger in Flörsheim entwendet,

Flörsheim, Hochheimer Straße, 05.04.2023, 18:00 Uhr bis 12.04.2023, 07:30 Uhr

(da)Im Zeitraum vom 05.04.2023 bis 12.04.2023 wurde in Flörsheim ein kleinerer Bagger entwendet. Dieser hatte sich zuvor auf einer Baustelle an der Hochheimer Straße unterhalb der dortigen Opelbrücke befunden. Für den Abtransport eines solchen Baggers, der einen Wert von über 70.000EUR hat, ist laut Einschätzung der Geschädigten ein Anhänger oder ähnliches von Nöten. Da derzeit keinerlei Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese können unter 06145 / 5476-0 an die Polizeistation Flörsheim gerichtet werden.

2. Diverse Diebstähle am Hattersheimer Bahnhof, Hattersheim, Bahnhofsplatz, 11.04.2023, 22:00 Uhr bis 12.04.2023. 06:00 Uhr

(da)In der Nacht auf Mittwoch wurden diverse PKW am Hattersheimer Bahnhof beschädigt. Hierzu schlugen die unbekannten Täter die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und durchwühlten anschließend deren Innenräume. Insgesamt wurden vier PKW beschädigt, wobei in einem Fahrzeug darüber hinaus Zigaretten im Wert von ca. 1.000EUR entwendet wurden. Im selben Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus am Bahnhofsgelände und durchsuchten die Kellerräume des Wohnobjekts. Hierzu gingen sie die dortigen Kellerabteile ab und durchwühlten mehrere Schränke. Im Anschluss verließen sie das Objekt, ohne an Stehlgut gelangt zu sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

3. Einbruch in Ruppertshain,

Ruppertshain, Im Herlenstück, 01.04.2023, 08:00 Uhr bis 11.04.2023

(da)Im Zeitraum vom 01.04.2023 bis 11.04.2023 kam es zu einem Einbruch in Kelkheim-Ruppertshain. Demnach betrat der bisher unbekannte Täter das Grundstück in der Straße "Im Herlenstück" und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer dort befindlichen Garage sowie dem darin befindlichen Fahrzeug. Das Fahrzeug durchwühlte die Person nach Wertgegenständen. Die Suche blieb jedoch erfolglos und somit entfernte sich die Person ohne Stehlgut in unbekannte Richtung. In den Tatzeitraum fällt auch eine Serie an Einbrüchen in der selbigen Wohngegend. Hierüber sowie die dort erfolgte Täterfestnahme wurde bereits in der Pressemitteilung vom 05.04.2023 berichtet. Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06196 / 2073-0 entgegen.

4. Fensterscheibe von Schule eingeworfen, Hochheim, Massenheimer Landstraße, 11.04.2023, 16:00 Uhr bis 12.04.2023, 08:30 Uhr

(da)Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Mittwoch eine Hochheimer Schule in der Massenheimer Landstraße. Demnach schlugen die Täter auf bisher unbekannte Weise eine Fensterscheibe des Lehrerzimmers ein. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter 06145 / 5476-0 entgegen.

5. Trunkenheitsfahrt in Eppstein,

Eppstein, Lorsbacher Straße, 12.04.2023, 22:30 Uhr

(da)Am Mittwochabend kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in Eppstein. Aufmerksamen Zeugen fiel gegen 22:30 Uhr ein grauer Mercedes Vito auf, der in Schlangenlinien die Lorsbacher Straße befuhr. Weiterhin geriet das Fahrzeug wiederholt in den Gegenverkehr und auf den Bürgersteig. Hinzugezogene Polizeikräfte stoppten das Fahrzeug und stellten beim 42-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,3 Promille fest. Somit musste der Fahrer die Polizei auf die Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei zukünftigen Fahrten muss der 42-Jährige auf seinen PKW verzichten, da sein Führerschein im Laufe der Maßnahmen sichergestellt wurde.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell