POL-MTK: Spielplatz mit Hakenkreuz beschmiert +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Garagenbrand in Flörsheim +++ Diebstahl aus PKW in Hochheim +++ Zwei Wildunfälle im Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots)

1. Spielplatz mit Hakenkreuz beschmiert, Kriftel, Königsberger Straße, 08.04.2023

(da)Eine Anwohnerin der Königsberger Straße stellte am Samstagabend auf einem Spielplatz in Kriftel ein Hakenkreuz sowie eine weitere fremdenfeindliche Äußerung fest. Diese waren mittels orangener Farbe an einen Holzunterstand geschmiert worden. Entsprechend wurde der Sachverhalt polizeilich aufgenommen. Die Kriminalpolizei ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Hattersheim, Friedensstraße, 09.04.2023, 21:30 Uhr bis 10.04.2023, 03:00 Uhr

(da)Unbekannte brachen in der Nacht auf Montag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hattersheim ein und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände. Hierzu verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt in die Wohnung in der Friedensstraße, um im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten nach potentiellem Diebesgut zu durchwühlen. Hierbei stießen sie unter anderem auch auf den Fahrzeugschlüssel der Geschädigten, den sie nutzten, um im Anschluss auch deren PKW nach Diebesgut zu durchsuchen. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

3. Garagenbrand in Flörsheim,

Flörsheim, Alte Hochheimer Straße, 10.04.2023, 13:45 Uhr

(da)Am Montag stand die Garage eines Einfamilienhauses in Flörsheim in Flammen. Aus bisher unbekannten Gründen fingen mehrere Holzlatten auf dem Grundstück in der Alten Hochheimer Straße Feuer, welches anschließend auf eine direkt angrenzende Garage sowie auf ein Terrassenvordach übergriff. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer jedoch zeitnah löschen und eine Ausbreitung auf das Einfamilienhaus verhindern. Somit wurden glücklicherweise keine Personen gefährdet oder gar verletzt. Nach erster Einschätzung der Feuerwehr beläuft sich der Sachschaden auf ca. 60.000EUR. Das Wohnhaus selbst ist aufgrund des schnellen Einschreitens der Feuerwehr weiterhin bewohnbar. Die genauen Umstände des Brandes sind noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

4. Ergänzung zu Pressemitteilung vom 07.04.2023 "Serie von Sachbeschädigungen an PKW", Hochheim, Danziger Allee, 07.04.2023

(da)Bereits am Freitag berichtete die Polizei von einer Serie an Sachbeschädigungen an PKW in Hochheim am Main. Handelte es sich bei den genannten Vorfällen noch ausschließlich um Sachbeschädigungen, so ist nun bekannt, dass in zwei weiteren Fällen in der Danziger Allee auch Bargeld sowie Wertgegenstände aus den PKW entwendet wurden. Auch hier zerstörten die bisher Unbekannten die Seitenscheiben, um so an ihr Diebesgut zu gelangen. Hinweise zum Sachverhalt oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeistation Flörsheim weiterhin unter 06145 / 5476-0 entgegen.

5. Zwei Wildunfälle am vergangenen Wochenende, B455 zwischen Kelkheim und Königstein-Schneidhain, 09.04.2023, 09:15 Uhr, L3017 zwischen Hofheim-Langenhain und -Wildsachsen, 10.04.2023, 20:50 Uhr

(da)Am Sonntagmorgen konnte die Fahrerin eines Ford-Fiesta auf der B455 zwischen Kelkheim und Königstein-Schneidhain nicht mehr rechtzeitig bremsen, als ihr gegen 09:15 Uhr ein Reh vor den PKW lief. Ähnlich erging es einem BMW-Fahrer Am Montagabend auf der L3017 zwischen Hofheim-Langenhain und -Wildsachen, der ebenfalls einen Zusammenstoß mit einem Reh nicht mehr verhindern konnte. An beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500EUR bzw. 1.000EUR, die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Die Polizei rät: Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden - rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus - bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

