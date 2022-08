Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung durch Feuer

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstagnachmittag zwischen 15:00 und 17:00 Uhr kam es in der Ludwigshafener Innenstadt zu mehreren Bränden. Ein bislang unbekannter Täter hatte mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Es brannte in der Berliner Straße, der Kaiser-Wilhelm-Straße, der Maxstraße sowie an der Prälat-Walzer-Passage. Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Tatörtlichkeiten führten bislang nicht zum Erfolg. Sachdienliche Hinweise zur Person des Täters werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621/963-2122) entgegengenommen.

