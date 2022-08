POL-PPRP: E-Scooter unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 03:25 Uhr in der Steiermarkstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem geparkten Pkw, der durch den Zusammenstoß auf zwei weitere Pkw aufgeschoben wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 10000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Anhand von Fahrzeugteilen, die an der ...

