POL-PPRP: Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen - West (ots) - Am Freitagvormittag wurde ein Motoradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 49-jährige hatte die Wollstraße in Ludwigshafen befahren. An der Kreuzung zur Bliesstraße wurde ihm durch einen Pkw die Vorfahrt genommen sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2200 ...

