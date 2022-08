Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 03:25 Uhr in der Steiermarkstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem geparkten Pkw, der durch den Zusammenstoß auf zwei weitere Pkw aufgeschoben wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 10000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Anhand von Fahrzeugteilen, die an der Unfallstelle zurückblieben ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw in der Farbe Orange Metallic handeln dürfte. Es ist zu vermuten, dass es sich möglicherweise um einen Mitsubishi gehandelt haben könnte. Das Fahrzeug müsste einen massiven Frontschaden aufweisen. Zeugenhinweise auf ein Fahrzeug, dass auf die Beschreibung passen könnte, werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621/963-2122) entgegengenommen.

