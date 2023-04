PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Diebstahl aus Baustelle +++ Versuchter Diebstahl aus Gaststätte +++ Sachbeschädigung an KFZ

Hofheim (ots)

1. Versuchter Diebstahl aus Baustelle, 65439 Flörsheim am Main, Quellenstraße, Freitag, 07.04.2023, 13:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Baustellengelände, indem sie Bauzaunsegmente aus Bauzaunfüßen heraushoben, um diese anschließend zu öffnen. Auf dem Baustellengelände verschoben sie mehrere Baustellenstützen. Möglicherweise könnte es sich hierbei um eine Vorbereitungstat zum Diebstahl handeln könnte. Durch Zeugen konnte folgende Personenbeschreibung im Tatzeitraum wahrgenommen werden: Bei den unbekannten Täter soll es sich um zwei ca. 1,80 m männliche Personen handeln. Die erste Person trug eine dunkle Jacke und hat dunkelblonde Haare. Die zweite Person trug eine hellgraue Jacke und eine dunkle Strickmütze.

Die Polizeistation Flörsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Versuchter Diebstahl aus Gaststätte, 65812 Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Freitag, 07.04.2023, 00:56 Uhr

An einer Eisdiele in Bad Soden am Taunus versuchten sich drei männliche Personen Zugang zu verschaffen. Die unbekannten Täter versuchten mittels eines Hebelwerkzeugs das Fenster aufzuheben. Dabei wurden das Fenster in Form von Kratzern beschädigt. Die unbekannten Täter konnten sich allerdings kein Zutritt zur Eisdiele verschaffen. Die Personen wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, dunkle Jacke, helle Hose 2. Person: männlich, Helle Jacke, dunkle Hose 3. Person: männlich, helle Kapuzenpullover, dunkle Jacke, Helle Hose Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannter Richtung.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung an KFZ, 65179 Hofheim am Taunus, Dr.-Rohmer-Weg, Freitag, 07.04.2023

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Dr.-Rohmer-Weg in 65719 Hofheim am Taunus zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug durch unbekannte Täter. Bei dem schwarzen VW Golf wurde auf der vorderen sowie die hintere Beifahrerseite zerkratzt. Der Schade beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter.

Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

gefertigt: PK'in Sulejmani

genehmigt: PHK'in Fuchs

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell