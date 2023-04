PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zeuginnen beobachten Dieb auf Baustelle +++ Diebesgut am Gartenzaun +++ Einbrüche in Kelkheim & Hattersheim +++ Diebe stören Totenruhe +++ Verkehrskontrollen im Landkreis

Hofheim (ots)

1. Aufmerksame Zeuginnen beobachten Dieb auf Baustelle, Flörsheim, Hauptstraße, 05.04.2023, 19:40 Uhr

(da)Aufmerksame Zeuginnen benachrichtigten am Mittwoch die Polizei, als sie einen sich unbefugt aufhaltenden Mann auf einem Baustellengelände in Flörsheim vorfanden. So beobachteten die Zeuginnen gegen 19:40 Uhr in der Hauptstraße einen jungen Mann, wie dieser das Baustellengelände über dessen Umzäunung kletternd betrat und sich anschließend in einem Baucontainer umschaute. Die durch die Zeuginnen alarmierten Polizeikräfte konnten einen 20-Jährigen noch in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine Begleitung des 20-Jährigen, ein 19-Jähriger aus Rüsselsheim, sich ebenfalls unbefugt auf dem Baustellengelände aufgehalten hatte. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Diebesgut hängt am Gartenzaun,

Schwalbach, Sachsenhauser Straße, 05.04.2023, 13:00 Uhr

(da)Da staunte ein Schwalbacher nicht schlecht, als er gestern Mittag gegen 13:00 Uhr fünf Laptops an seinem Grundstück in der Sachsenhauser Straße vorfand. Diese hingen in einer Tüte außen an seinem Gartenzaun. Die hinzugezogene Streife der Polizeistation Eschborn stellte die Laptops zunächst sicher, da nunmehr vermutet werden muss, dass es sich um Diebesgut handelt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die zuständige Polizeistation Eschborn unter 06196 / 96 95-0 entgegen.

3. Einbruchsversuch in Restaurant,

Kelkheim, Am Marktplatz, 04.04.2023, 23:00 Uhr bis 05.04.2023, 10:30 Uhr

(da)In der Nacht zum Mittwoch musste ein Unbekannter in Kelkheim seinen Einbruchsversuch erfolglos abbrechen. Demnach stellte ein Restaurantbetreiber in der Kelkheimer Innenstadt am Mittwoch gegen 10:30 Uhr fest, dass durch Unbekannte versucht worden war, gewaltsam in sein Restaurant einzusteigen. Hierzu hatten der oder die Täter zunächst versucht, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen und, als dies missglückte, eine Fensterscheibe einzuschlagen. Auch die Fensterscheibe hielt den Unbekannten stand, weshalb diese unverrichteter Dinge abzogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen. Wollen auch Sie ihr Zuhause gegen Einbrüche sichern und haben Interesse an einer Einbruchspräventionsberatung für Ihr Zuhause im Main-Taunus-Kreis, so können Sie unter 06192 / 2079-231 einen unverbindlichen, kostenfreien Termin zur Beratung vereinbaren.

4. Einbruch in Einfamilienhaus,

Hattersheim, Im Mühlenviertel, 04.04.2023, 23:00 Uhr bis 05.04.2023, 01:00 Uhr

(da)Bei einem Einbruch in der Nacht zum Mittwoch in Hattersheim entwendeten Unbekannte hochwertigen Schmuck. Gegen 23:00 Uhr verschaffte sich der oder die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Hattersheimer Mühlenviertel. Anschließend durchwühlten sie das gesamte Wohnobjekt, bis sie letztlich hochwertigen Schmuck vorfanden und diesen entwendeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

5. Rüttelplatte aus Vorgarten entwendet, Hattersheim, Am Goldbach, 04.04.2023, 20:00 Uhr bis 05.04.2023, 07:00 Uhr

(da)Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Rüttelplatte in der Straße "Am Goldbach" in Hattersheim am Main. Diese hatte der Geschädigte zuvor in seinem Vorgarten abgestellt. Der Wert des Stehlguts beläuft sich auf rund 5.000EUR. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die zuständige Polizeistation Hofheim unter 06192 / 2079-0 entgegen.

6. Diebe stören Totenruhe,

Liederbach, Friedhof, 04.04.2023 bis 05.04.2023

(da)In der Nacht zum Mittwoch wurden zwei Urnengräber auf dem Liederbacher Friedhof gewaltsam geöffnet. Die darin befindlichen Urnen warfen die Unbekannten in einen naheliegenden Mülleimer, um im Anschluss Diebesgut aus einer vorherigen Tat in den Urnengräbern zu platzieren. Danach verschlossen sie die Gräber mittels einer Grabplatte. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall sowie dem vorangegangenen Diebstahl dauern an. Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation Kelkheim unter 06195 / 6749-0 entgegen.

7. Auto in Bad Soden zerkratzt,

Bad Soden, Kronthaler Straße, 04.04.2023, 08:00 Uhr bis 05.04.2023 08:00 Uhr

(da)In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch wurde ein PKW in Bad Soden/Neuenhain zerkratzt. Demnach stellte die Besitzerin eines Suzuki Vitaro am Morgen des 05.04.2023 fest, dass auf bisher unbekannte Art und Weise die Fahrerseite ihres Pkw eine größere Kratzspur aufwies. Diese erstreckte sich von der hinteren Fahrertür bis zum linken Kotflügel. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die zuständige Polizeistation Eschborn unter 06196 / 96 95-0 entgegen.

8. Verkehrskontrollen in Hofheim und Flörsheim, 04.04.2023, 16:00 Uhr bis 05.04.2023, 03:00 Uhr

(da)Von Dienstagnachmittag bis in die Nacht vom Mittwoch führten Polizeikräfte der Polizeidirektion Main-Taunus diverse Verkehrskontrollen im Landkreis durch. Die Zielrichtung lag primär im Bereich von Drogen im Straßenverkehr. Hierbei konnte die Polizei auch auf die vierbeinige Unterstützung eines Diensthundes zählen. Insgesamt kontrollieren die Einsatzkräfte 45 Fahrzeuge und deren Insassen. Glücklicherweise stellten sie nur eine geringe Anzahl an Personen fest, die unter dem Einfluss von Drogen gefahren waren. Hinzu kamen diverse Ordnungswidrigkeiten und drei Verstöße gegen das Kraftfahrsteuergesetz. Auch in Zukunft wird die Polizei im Main-Taunus-Kreis Kontrollen im Sinne der Verkehrsprävention durchführen.

9. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell