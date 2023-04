PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme mit verletzten Polizeikräften nach diversen Einbruchsversuchen +++ Werkzeug & Baumaschinen von Baustellen entwendet +++ Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hofheim (ots)

1. Festnahme mit verletzten Polizeikräften nach diversen Einbruchsversuchen, Kelkheim-Ruppertshain, Am Wolfes / Birnheck / Im Herlenstück, 04.04.2023, 03:20 Uhr bis 09:00 Uhr

(da)Am vergangenen Dienstagmorgen hat ein Einbrecher bei seiner Diebestour durch Kelkheim-Ruppertshain für Aufregung gesorgt. Zunächst wurde der Bewohner eines Einfamilienhauses gegen 03:20 Uhr in der Straße "Am Wolfes" aufgeschreckt, als ihn laute Geräusche an seiner Terrassentür aus dem Schlaf rissen. Hier hatte der Einbrecher versucht, gewaltsam in das Wohnhaus zu gelangen. Jedoch ließ er von seinem Plan ab und entfernte sich zunächst in unbekannte Richtung. Anschließend begab er sich auf ein Nachbargrundstück, brach die Kellertür eines weiteren Einfamilienhauses auf und entwendete eine Schnapsflasche sowie Unterwäsche. Seine Tour endete aber nach diesem Vorfall noch nicht und so versuchte er sich an einer Gartenhütte eines weiteren Grundstücks, jedoch ohne Erfolg. Hier beschädigte er lediglich einen Gartenzaun. Auf einem weiteren Grundstück versuchte er in eine Garage zu gelangen, die jedoch verschlossen war und er somit von seinem Vorhaben abließ. Die Videoüberwachung des Grundstücks hielt seinen missglückten Versuch fest. Wenige Stunden später stellte eine Anwohnerin in der Straße "Birnheck" fest, dass sich jemand unberechtigterweise in ihrer Garage aufgehalten und die aus dem Einfamilienhaus entwendete Schnapsflasche dort zurückgelassen hatte. Weiterhin beobachtete ein Anwohner den Täter, wie er auf dessen Grundstück in seinem PKW saß und 50EUR aus der Mittelkonsole entwendete. Als der Anwohner ihn ansprach flüchtete der Ertappte vom Grundstück. Letztlich konnte ein 34-jähriger Tatverdächtiger durch die Polizei im Nahbereich der Tatorte festgestellt und nach kurzzeitiger Verfolgung festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete der 34-Jährige erheblichen Widerstand, indem er nach den eingesetzten Polizeikräften schlug und trat. Diese wurden hierdurch leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Neben der entwendeten Unterwäsche führte der Beschuldigte noch Betäubungsmittel mit sich. Somit endete seine Diebestour schlussendlich in der Gewahrsamszelle.

2. Baucontainer aufgebrochen,

Eschborn, Oberurseler Straße, 03.04.2023, 17:00 Uhr bis 04.04.2023, 06:45 Uhr

(da)In der Nacht zum Dienstag entwendeten Unbekannte diverse Baumaschinen und Werkzeug in der Oberurseler Straße in Eschborn. Nachdem die Diebe sich unberechtigterweise Zutritt zum Baustellengelände verschafft hatten, brachen sie gewaltsam einen Baucontainer auf und entwendeten aus diesem Baumaschinen im Gesamtwert von rund 12.000EUR. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeistation Eschborn unter 06196 / 9695-0 entgegen.

3. Hydraulikhammer gestohlen,

Flörsheim, Altmaierstraße, 31.03.2023, 09:00 Uhr bis 04.04.2023, 08:00 Uhr

(da)Bereits am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte einen Hydraulikhammer von einer Baustelle in der Altmaierstraße in Flörsheim. Hierzu überwanden sie den die Baustelle sichernden Bauzaun und entfernten sich nach der Tat mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Wert des Stehlguts beläuft sich auf ca. 6.000EUR. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeistation Flörsheim unter 06145 / 5476-0 entgegen.

4. Bauwerkzeug aus Pritschenwagen entwendet, Flörsheim, Mozartstraße, 05.04.2023, 03:00 Uhr

(da)In den frühen Morgenstunden des Mittwochs entwendeten Unbekannte Werkzeug aus einem Pritschenwagen in Flörsheim. Dieser war über Nacht in der Mozartstraße abgestellt worden. Gegen 03:00 Uhr wurden Anwohner durch laute Geräusche auf der Straße geweckt, als Unbekannte zunächst die Planen des Fahrzeugs aufschnitten und anschließend eine Scheibe der Fahrerkabine einschlugen. Anschließend entwendeten die Täter Bauwerkzeug aus dem Inneren des Fahrzeugs im Wert von ca. 3.500EUR. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf rund 1.000EUR. Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Leichtverletzte nach Auffahrunfall,

A3 zwischen Raunheimer Kreuz und Wiesbadener Kreuz, 04.04.2023, 16:20 Uhr

(da)Am Dienstagnachmittag kam es auf der A3 im Bereich Hochheim am Main zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten. Gegen 16:20 Uhr befuhr ein weißer Dacia vom Raunheimer Kreuz kommend die A3 in Richtung Wiesbadener Kreuz. In einem Baustellenbereich musste der 37-jährige Fahrer des Dacias verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende, 19-jährige Caddy-Fahrer erkannte den Bremsvorgang und brachte seinen PKW ebenfalls zum Stehen. Einem nachfolgenden 52-jährigen Fahrer eines VW-Transporters gelang dies jedoch nicht mehr. Er fuhr auf den Caddy auf und schob diesen auf den Dacia. Aufgrund des Unfalls waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird zunächst auf insgesamt 8.000EUR geschätzt. Der Caddy- und der Dacia-Fahrer wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht von Nöten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell