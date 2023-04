PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: roBUSTOUR gegen Straftaten durch Kaffeefahrt der Polizei

Hofheim (ots)

(fm)Robuster reagieren nach einer Bustour - das ist die Grundidee der präventiven Kaffeefahrt durch den Main-Taunus-Kreis.

"roBUSTOUR gegen Straftaten" lautet der Veranstaltungsname - hierzu laden der Präventionsrat des Main-Taunus-Kreises, die Taunus Sparkasse sowie die Polizeidirektion Main-Taunus im Mai ein. Zielgruppe für die Kaffeefahrt am Donnerstag, den 04.05.2023, sind alle interessierten Seniorinnen und Senioren des Main-Taunus-Kreises. Der geplante Ablauf unterscheidet sich natürlich von betrügerischen Kaffeefahrten Krimineller! Es erwartet die Teilnehmenden keine Verkaufsshow mit Heizdecken oder Wundermitteln zu Wucherpreisen, dafür werden neben Sightseeing auch jede Menge hilfreiche Informationen geboten und das natürlich kostenfrei! Auf einer rund zweistündigen Busfahrt durch den Main-Taunus-Kreis werden zunächst verschiedene Sehenswürdigkeiten angefahren und diese durch den Kreishistoriker des Landratsamtes erläutert. Weitere Informationen warten dann bei Kaffee und Kuchen in der Liederbachhalle. Im Rahmen des neuartigen Präventionskonzeptes wird dort durch Fachleute erklärt, wie man sich als älterer Mensch effektiv vor Kriminalität schützen kann. In verschiedenen Beiträgen werden Betrugsmaschen offengelegt. So konnte eine Schauspielerin gewonnen werden, die lebhaft den Enkeltrick vorführt, die Taunus Sparkasse gibt Präventionstipps aus Sicht einer Bank und seitens der Polizei steht das Fachkommissariat für Betrug sowie der polizeiliche Berater des MTK-Präventionsteams Rede und Antwort.

Wie kann man roBUSTOUR gegen Straftaten werden? Durch eine Anmeldung! Diese ist aufgrund der begrenzten Sitzplätze notwendig und erfolgt bis zum 24.04.2023 per Mail an: Kaffeefahrt.ppwh@polizei.hessen.de (Bitte um Angabe von Namen, Telefonnummer, Adresse).

Abfahrt wird gegen 13 Uhr in Hofheim sein, die Rückkehr ist gegen 17:30 Uhr geplant - die genauen Infos zu Ort und Zeit erhalten die Interessierten mit der Teilnahmebestätigung. Natürlich ist die Veranstaltung kostenfrei. Infos hierzu beim Präventionsteam der Polizeidirektion Main-Taunus:

06192 - 2079 231 (Polizeioberkommissar Jürgen Seewald)

https://k.polizei.hessen.de/1710707563 Link zu den Schutzleuten vor Ort

