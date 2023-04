PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Spielzeugtraktor in Brand gesetzt +++ PKWs beschädigt +++ Unfallflucht

Hofheim (ots)

+++

Schuleigentum angezündet: 65835 Liederbach, Wachenheimer Straße

Tatzeit: Samstag, 01.04.2023, ca. 18:30 Uhr

Drei unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gelände der Liederbachschule und suchten dort einen Geräteschuppen auf. Offenbar ohne Gewaltanwendung konnte die entsprechende Tür geöffnet werden. Im Anschluss wurde ein Spielzeugtraktor entnommen sowie auf unbekannte Art und Weise in Brand gesteckt. Die Täter flüchteten unerkannt, konnten allerdings von Passanten noch gesehen werden. Diese Passanten löschten zudem das Feuer eigenständig, sodass dieses besonnene Eingreifen einen größeren Schaden verhinderte.

Die drei Tatverdächtigen sollen allesamt zirka 18 bis 20 Jahre alt sein, blonde Haare besitzen und dunkel bekleidet gewesen sein. Zwei hiervon wiesen über eine kräftige Statur auf, wohingegen die andere Person wohl athletisch gebaut gewesen sein soll.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06196 - 2073 - 0 oder bei der Polizeistation Kelkheim unter 06195 - 6749 - 0 zu melden.

+++

BMW zerkratzt: 65439 Flörsheim, Werner-von-Siemens-Straße

Tatzeit: Mittwoch, 29.03.23, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 30.03.23, 14:00 Uhr

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde der geparkte weiße BMW X5 vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Nach polizeilichen Schätzungen entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000,00 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer 06145 - 5476 - 0 entgegen.

+++

Hyundai mutwillig beschädigt: 65843 Sulzbach, Am Sportplatz

Tatzeit: Samstag, 01.04.23, 13:45 Uhr bis Samstag, 01.04.23, 18:30 Uhr

Auch im Dienstgebiet der Polizeistation Eschborn kam es zu einer mutwilligen Beschädigung eines PKW. So befand sich der Hyundai Kona parkend in der Straße "Am Sportplatz" in Sulzbach. Durch einen unbekannten Täter wurde das Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zudem muss es zu einer Gewalteinwirkung gegen den Hyundai gekommen sein. Hierdurch entstand eine Eindellung.

Da der Täter bisher unbekannt ist, werden Zeugen gebeten sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 - 9695 - 0 zu melden.

+++

Unfallflucht: 65760 Eschborn, Am Stadtpfad

Tatzeit: Samstag, 01.04.23, zwischen 15:00 Uhr bis 15:25 Uhr

Zu einem polizeilich geschätzten Sachschaden in Höhe von 1000,00 Euro kam es bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf einem Parkplatz gegenüber der Postfiliale in der Straße "Am Stadtpfad" in Eschborn. So wurde offenbar bei einem Ein- oder Ausparkvorgang ein schwarzer Mercedes AMG CLA an der rechten, vorderen Fahrzeugfront beschädigt. Trotz dieser Beschädigung kam der verantwortliche Fahrzeugführer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und flüchtete unerkannt. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06192 - 2079 - 0 entgegen.

