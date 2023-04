PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rucksack gewaltsam entrissen +++ Fahrraddiebe festgenommen +++ Schwerer Verkehrsunfall +++ Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Hofheim (ots)

1.) Rucksack gewaltsam entrissen und anschließend geflüchtet, Eschborn, Rudolf-Diesel-Straße, Freitag, 31.03.2023, 21:00 Uhr

(th) In unmittelbarer Nähe zum Eschborner Bahnhof kam es gestern Abend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einer 66-jährigen Frau aus Eschborn und einem unbekannten Täter. Der unbekannte Täter versuchte den Rucksack der Geschädigten zu entreißen. Als sie versuchte dies zu verhindern, zog der Täter so gewaltsam an dem Rucksack, dass die Geschädigte zu Boden fiel. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig mit dem Rucksack in Richtung Taunusstraße. Bei dem Sturz verletzte sich die Geschädigte.

Zeugen die das Geschehen beobachtet haben, im Nachgang auf eine verdächtige Person aufmerksam geworden sind, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die zuständige Kriminalpolizei, unter der 06192 / 2079-0, zu wenden.

2.) Fahrraddiebe festgenommen, Hofheim, Bahnhof, Am Römerlager, Freitag, 31.03.2023, 22:30 Uhr

(th) Am gestrigen Freitagabend gelang es der Hofheimer Polizei zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat festzunehmen. Die beiden Beschuldigten wurden durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie sie versuchten, das Schloss eines hochwertigen S-Pedelecs aufzubrechen. Als dies scheiterte, begaben sie sich zu einem weiteren, ebenfalls dort abgestellten S-Pedelec und machten sich auch hier an dem Schloss zu schaffen. Nachdem dieses Schloss aufgebrochen werden konnte, entfernten sie sich mit dem Fahrrad in Richtung Bahnsteig. Hier konnten die beiden Beschuldigten durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

3.) Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Freitag, 31.03.2023, 16:26 Uhr

(th) Am Freitagnachmittag kam es in der Königsteiner Straße in Neuenhain zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 47- jährige Frau geriet mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 35- jährigen Frau. In Folge des Zusammenstoßes geriet die 47- Jährige mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und stieß mit dem ebenfalls entgegenkommenden Pkw eines 66-jährigen Fahrzeugführers zusammen. Im Zuge der ersten Kollision wurden beide Fahrzeugführerinnen verletzt und mussten mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 40.000EUR.

4.) Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Freitag, 31.03.2023, 18:40 Uhr

(th) Am frühen Freitagabend kam es in der Königsteiner Straße in Neuenhain, aufgrund einer Rauchentwicklung, zu einem weiteren Großeinsatz der Feuerwehr und der Polizei. Über Notruf wurde der Feuerwehr ein vermeintlicher Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass angebranntes Kochgut für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

