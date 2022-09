POL-PDTR: Zugelaufener Hund in Wincheringen - Wer kennt den/die Besitzer/-in?

Konz-Roscheid (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 14.09.2022 auf Donnerstag, 15.09.2022 kam es in Konz-Roscheid zu mehreren Diebstählen aus geparkten PKW, wobei die Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen wurden, um in die Fahrzeuge zu gelangen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz, Tel.: 06501-92680 oder der Polizeiinspektion ...

