Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zusammenstoß PKW und Fußgängerin

Trier (ots)

Am 15.09.2022 gegen 10:45 Uhr kam es in der Simeonstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Anlieferfahrzeug und einer Fußgängerin, die zwischen einem Bus und der Touristenlokomotive auf die Fahrbahn trat. Durch den Zusammenstoß stürzte die Dame zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

