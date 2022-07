Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Versuchter Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit vom Donnerstagabend bis Freitag, 19:30h, brachen bisher unbekannte Täter die Wohnungstür einer Mietwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mittleren Straße auf. Die Täter hatten die Tür bereits überwunden, drangen dann aber nicht weiter in die Wohnung ein. Wahrscheinlich wurden sie gestört. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell