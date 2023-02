Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht auf Parkplatz Thomas Philipps

Polizei Pirmasens (ots)

Am 11.02.2023, gegen 09:00 Uhr, stellte eine 62-jährige Frau aus Pirmasens ihren schwarzen Opel Astra mit PS-Stadtkennzeichen auf dem Parkplatz des Restposten-Discounters Thomas Philipps in der Arnulfstraße ab. Als sie nach ca. 15 min wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Außenspiegel der Beifahrertür fest. Vermutlich wurde er durch eine bislang unbekannte Person bei deren Aus- oder Einparken beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

