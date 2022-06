LPI-J: Keine Eiszeit

Jena (ots) - Mit einem vorausfahrenden Pkw kollidierte am Donnerstagmorgen gegen 06:30 Uhr ein 17-jähriger Mopedfahrer in der Brückenstraße in Jena. Im Gegenverkehr befand sich ein bisher unbekannter Lkw, welcher in Richtung Porstendorf fuhr. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet dieser leicht in den Gegenverkehr. Ein 21-jähriger entgegenkommender Opel-Fahrer konnte noch ausweichen und abbremsen. Der dahinter befindliche 17-Jährige bemerkte das Bremsmanöver des ...

mehr