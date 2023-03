PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher in Eppsteiner Wohnhaus +++ Mini in Marxheim geknackt +++ Verletzte bei Verkehrsunfällen in Hofheim, Kriftel und Eschborn

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Eppstein, An der Hohl, Montag, 20.03.2023, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 30.03.2023, 21:30 Uhr

(jn)Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner eines Eppsteiner Einfamilienhauses nutzten ein oder mehrere unbekannte Täter in den vergangenen Tagen für einen Einbruch. Im Zeitraum bis Donnerstagabend stiegen die Täter über ein Fenster des in der Straße "An der Hohl" gelegenen Wohnhauses in die Wohnräume ein. Hier wurden in der Hoffnung auf Wertgegenstände mehrere Räume durchwühlt, wobei derzeitigen Erkenntnissen zufolge lediglich ein elektronisches Gerät im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen wurde. Nach der Tat verschwanden die Einbrecher unerkannt.

Nun ermittelt das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach und bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen werden.

2. Autoknacker stehlen Multimedia-System, Hofheim am Taunus, Marxheim, Sachsenring, Mittwoch, 29.03.2023, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 30.03.2023, 08:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Donnerstag im Hofheimer Stadtteil Marxheim auf einen Mini abgesehen. Zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr öffneten die Autoknacker den Wagen auf bisher unbekannte Art und Weise und bauten in der Folge das Multimedia-System sowie Teile der Innenverkleidung aus. Hiernach flüchteten sie mit ihrer Beute und hinterließen an dem im Sachsenring geparkten Pkw einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Personen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht zum Donnerstag in Marxheim gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0.

3. Hochwertiges E-Bike entwendet,

Kelkheim-Hornau, Meisenweg, Dienstag, 28.03.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 29.03.2023, 07:00 Uhr

(sun)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durchsuchten unbekannte Täter in Kelkheim-Hornau einen Pkw und entwendeten ein hochwertiges E-Bike. Zwischen 16:00 Uhr und 07:00 Uhr gelangten die Einbrecher auf unbekannte Art und Weise in den im Meisenweg geparkten Audi, durchsuchten diesen und entwendeten Bargeld. Anschließend öffneten die Unbekannten die nahegelegene Garage mit einer im Pkw gefundenen Fernbedienung und entwendeten daraus ein hochwertiges E-Bike im Wert von circa 3.300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 zu wenden.

4. Drei beschädigte Pkw,

Hochheim, Stettiner Straße, Sulzbach, Sossenheimer Weg, Donnerstag, 30.03.2023, 12:00 Uhr bis Freitag, 31.03.2023, 14:00 Uhr

(sun)Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag und Freitag entstand an drei Fahrzeugen in Sulzbach und Hochheim Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro durch Vandalismus. Zwei Fahrzeuge parkten zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr des darauffolgenden Tages in der Stettiner Straße in Hochheim, als der oder die Täter die Fahrzeuge zerkratzte und dabei erheblichen Schaden verursachte. Bei einem der beiden Kfz ist derzeit noch unklar, ob es sich um einen Altschaden handelt. Zudem wurden zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr und Freitag, 08:00 Uhr im Sossenheimer Weg in Sulzbach bei einem schwarzen Ford beide Fensterscheiben der Fahrerseite eingeschlagen.

Hinweise zu den beschädigten Fahrzeugen in Sulzbach können der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 gemeldet werden. Hinweisgeber bezüglich des beschädigten Fahrzeugs in Hochheim melden sich bitte bei der Polizeistation in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0.

5. 18-jähriger Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt, Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Neugasse, Donnerstag, 30.03.2023, 12:28 Uhr

(jn)Ein junger Fahrradfahrer ist am Donnerstagmittag in Hofheim beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Um 12:28 Uhr befuhr der 18-jährige Zweiradfahrer die Elisabethenstraße entgegen der Einbahnstraße vom Chinon-Center kommend in Fahrtrichtung Zeilsheimer Straße. Als er soeben die Neugasse passieren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Fiat. Der 65-jährige Fahrer des Fiat war zuvor auf der Neugasse unterwegs und bog dann nach links auf die Elisabethenstraße ab. Infolge der Kollision stürzte der 18-Jährige zu Boden und musste nach einer ersten medizinischen Behandlung an der Unfallstelle stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

6. Seniorin von Pkw erfasst,

Kriftel, Oberweidstraße, Donnerstag, 30.03.2023, 20:11 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend ist eine 79-jährige Fußgängerin aus Kriftel bei einem Verkehrsunfall in Kriftel schwer verletzt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Um 20:11 Uhr lief die Seniorin mit ihrem Hund den Bürgersteig der Oberweidstraße entlang, als sie von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde. Die 56-jährige Frau, die am Steuer eines BMW saß, befuhr zuvor die Oberweidstraße in Fahrtrichtung der Kapellenstraße und bog dann nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes ab, ohne dabei die 79-Jährige zu beachten. Infolge des Zusammenstoßes erlitt die Seniorin schwerere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

7. Drei Verletzte nach Auffahrunfall,

Landesstraße 3005 bei Eschborn, Bereich Auffahrt BAB 5, Donnerstag, 30.03.2023, 15:18 Uhr

(jn)Bei einer Auffahrunfall auf der L 3005 im Bereich der Auffahrt zur BAB 5 bei Eschborn sind am Donnerstagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr ein 38-jähriger Mannheimer am Steuer eines Vito um 15:18 Uhr die Landesstraße von Kronberg kommend in Fahrtrichtung Frankfurt. Kurz vor der Auffahrt zur BAB 5 bemerkte der 38-Jährige einen verkehrsbedingt bremsenden 56-jährigen Vito-Fahrer zu spät und fuhr auf das Heck auf. Infolge der Kollision mussten sowohl der Unfallverursacher als auch sein 15-jähriger Beifahrer in einem Krankenhaus untersucht werden. Der 56-Jährige wurde zwar auch leicht verletzt, kam jedoch nicht ins Krankenhaus. Darüber hinaus entstand an den zwei Vitos ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Ein Pkw wurde abgeschleppt.

8. Fahrerflucht- Durchfahrtbeschränkung beschädigt Kriftel, Kapellenstraße, Freitag, 17.03.2023, 16:00 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 17:00 Uhr

(sun)Zwischen Freitag, 17.03.2023 und Samstag, 18.03.2023 kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit einer Höhenbeschränkung in Kriftel, wobei diese beschädigt wurde. Im Zeitraum von 16:00 Uhr am Freitag und 17:00 Uhr am Samstag befuhr ein Fahrzeug den Parkplatz in der Kapellenstraße, welcher durch eine Höhen /-Durchfahrtsbeschränkung reglementiert ist. Diese war an der Zufahrt in Richtung der Einfahrt Oberweidstraße angebracht. Die Person missachtete diese Beschränkung, kollidierte mit besagter Beschränkung und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Anschließend flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Unfallfluchtgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Vorfall, die an die Rufnummer 06192 / 2079 - 0 gerichtet werden können.

9. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell