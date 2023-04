PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche +++ Körperverletzung +++ gebrauchtes Frittierfett entwendet +++ Brand in Hofheim +++ mehrere Sachbeschädigungen

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Reihenhaus,

Eppstein, Vockenhausen, 26.03.2023, 11:15 Uhr bis 31.03.2023, 10:30 Uhr

(mk) Im Zeitraum von Sonntag bis Freitag nutzten bislang Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses in Eppstein, um in dieses einzubrechen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über eine im 1. Obergeschoss gelegene Balkontür Zugang zum im Ortsteil Vockenhausen gelegenen Gebäude, indem sie diese aufhebelten. Anschließend durchwühlten sie diverse Räume und verließen das Haus danach über eine Tür im Erdgeschoss. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 500EUR geschätzt. Über die Höhe des Stehlgutes kann derzeit noch keine genaue Aussage getroffen werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Doppelhaushälfte,

Bad Soden am Taunus, 01.04.2023, 15:30 Uhr bis 02.04.2023, 21:30 Uhr

(mk) Am vergangenen Wochenende wurde eine Doppelhaushälfte in Bad Soden von bislang Unbekannten heimgesucht. Zwischen Samstag, 15:30 Uhr und Sonntag, 21:30 Uhr drangen der oder die unbekannten Täter in die in der Händelstraße gelegene Doppelhaushälfte ein. Zunächst wurde versucht die Hauseingangstür aufzuhebeln. Dies misslang, weshalb auf der Rückseite des Hauses über eine im Souterrain gelegene Tür Zugang zum Gebäude erlangt wurde. Anschließend durchwühlten der oder die Täter nahezu das gesamte Haus und entwendeten diverse Gegenstände. Die Höhe des Diebesgutes wird derzeit auf ca. 1000EUR geschätzt. Der Sachschaden beträgt ca. 250EUR.

Personen die Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196/2073-0 zu melden.

3. Mehrstöckiges Bürogebäude von Einbrechern angegangen, Eschborn, Rudolf-Diesel-Straße, 31.03.2023, 19:00 Uhr bis 03.04.2023, 07:30 Uhr

(mk) Das vergangene Wochenende nutzten Einbrecher um in ein Bürogebäude in Eschborn einzudringen. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte auf derzeit noch nicht ermittelte Art und Weise Zugang zu einem mehrstöckigen Bürogebäude in der Rudolf-Diesel-Straße in Eschborn. Anschließend durchsuchten sie alle Stockwerke der Firma, entwendeten hierbei diverse Gegenstände und entfernten sich danach unerkannt. Die Höhe des Stehlgutes wird derzeit auf ca. 5000EUR geschätzt.

Personen die Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196/2073-0 zu melden.

4. Verbale Streitigkeiten enden in gefährlicher Körperverletzung, Schwalbach am Taunus, Sulzbacher Straße, 01.04.2023, 19:40 Uhr

(mk) Am Samstag kam es im Bereich eines Lebensmittelgeschäftes in der Sulzbacher Straße in Schwalbach am Taunus zu verbalen Streitigkeiten, in dessen Verlauf einer der beiden Beteiligten den anderen verletzte. Eine 48-Jährige geriet zunächst mit einem unbekannten Mann im Bereich des Lebensmittelmarktes in verbale Streitigkeiten. Diese gipfelten darin, dass der Mann der 48-Jährigen mit seinem Einkaufwagen gegen das Bein fuhr. Anschließend ging der Mann zu seinem in der Nähe geparkten BMW und entfernte sich. Die Geschädigte wurde am Knie verletzt. Die gesamte Situation wurde mittels Mobiltelefon durch die Tochter der Geschädigten videografiert. Der bislang unbekannte Mann soll 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und schwarze Haare gehabt haben. Zum Zeitpunkt der Streitigkeiten soll er eine schwarze Jacke getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196/9695-0 entgegen.

5. Gebrauchtes Frittierfett im Wert von ca. 200EUR gestohlen, Kelkheim (Taunus), Frankenallee, 01.04.2023, 04:46 Uhr

(mk) Auf eher ungewöhnliches Diebesgut hatte es ein bislang unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden des Samstags in Kelkheim abgesehen. Um 04:46 Uhr fuhr der Mann mit einem weißen Mercedes Sprinter auf der Rückseite eines Gastronomiebetriebes in der Frankenallee vor. Anschließend füllte er ca. 120l des dort in einer extra vorgehaltenen Tonne befindlichen gebrauchten Frittierfetts in einen auf der Ladefläche des Sprinters mitgeführten Behälter um und fuhr danach fort.

Der Mann wurde im Rahmen der Anzeigenaufnahme als männlich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß und leicht übergewichtig beschrieben. Während der Tat soll er eine schwarze Jeanshose und eine schwarze Jacke mit Reißverschluss und Kapuze getragen haben. Das gestohlene Frittierfett hatte einen Wert von ca. 200EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195/6749-0 entgegen.

6. Brand zwischen zwei Häusern im Bereich eines Carports - ca. 100.000EUR Schaden Hofheim am Taunus, Alemannenweg, 02.04.2023, 23:40 Uhr

(mk) Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 23:40 Uhr im Bereich Hofheim am Taunus. In einer zwischen zwei Häusern befindlichen Einfahrt brannten ein Pkw, diverse Bäume sowie Mülltonnen. Im Verlauf des Brandes wurde zudem ein Carport und ein weiterer in der Einfahrt abgestellter Pkw mit Hitze beaufschlagt und beschädigt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die links und rechtsseitig gelegenen Wohnhäuser verhindern. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

7. Mehrere Pkw am vergangenen Wochenende mutwillig beschädigt, Flörsheim am Main, Eschborn, Bad Soden am Taunus

Zusätzlich zu den bereits im Laufe des Wochenendes veröffentlichten zwei Pressemitteilungen hinsichtlich mutwillig beschädigter Pkw, wurden bisher insgesamt fünf weitere Fahrzeuge angegangen. Ein schwarzer BMW und ein Mercedes Vito waren davon in der Zeit von Freitag bis Sonntag im Bereich der Hauptstraße in Eschborn abgestellt. Hier wurde jeweils die Fensterscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. In der Kronberger Straße in Bad Soden am Taunus wurden an einem schwarzen Skoda zwei Scheiben auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Der genaue Tatzeitraum ist hier nicht bekannt. Die Feststellung erfolgte am Sonntag gegen 11:30 Uhr. An einem gelben Opel, welcher im Bereich der Odenwaldstraße in Flörsheim-Wicker geparkt war, wurde eine Scheibe auf der Fahrerseite beschädigt. Die Tat erfolgte am Sonntag zwischen 02:00 Uhr und 12:20 Uhr. Der fünfte betroffene Pkw - ein Suzuki in silber - wurde in der Kurfürstenstraße in Flörsheim am Main geparkt und dort am Sonntag gegen 07:00 Uhr durch einen Mann mittels einer Glasflasche angegangen. Hierbei wurde die Heckscheibe zerstört und das rechte Rücklicht beschädigt. Ob ein Zusammenhang zu den anderen aufgeführten Taten besteht kann derzeit nicht gesagt werden.

Hinweise nehmen die jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststellen in Flörsheim (06145/5476-0) und Eschborn (06196/9695-0) entgegen.

8. Beleuchtungseinrichtung mutwillig durch Feuer beschädigt, Hattersheim am Main, Bahnhofstraße, 02.04.2023, 17:30 Uhr

Am späten Sonntagnachmittag zerstörten bislang Unbekannte eine Lampe in der Unterführung des Bahnhofs im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim. Gegen 17:30 Uhr wurde nach derzeitigen Erkenntnissen eine Packung mit Streichhölzern auf einen Lampenschirm gelegt und angezündet. Aufgrund dessen kam es zu einem Brand in dessen Verlauf die Lampenverkleidung und diverse Kabel beschädigt wurden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

9. E-Scooter entwendet,

Kelkheim (Taunus), Wilhelmstraße, 02.04.2023, 14:00 Uhr bis 21:30 Uhr

Unbekannte hatten es am Sonntag auf einen in Kelkheim abgestellten E-Scooter abgesehen. Zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr entwendeten der oder die Täter den im Bereich des Bahnhofs in der Wilhelmstraße geparkten und mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer gesicherten E-Roller. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195/6749-0 entgegen.

10. Eingangstür beschädigt,

Kelkheim (Taunus), Frankenallee, 02.04.2023, 04:44 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Kelkheim zu einer Sachbeschädigung. Gegen 04:45 Uhr beschädigte ein Mann die Haupteingangstür eines Gebäudes in der Frankenallee. Die Tür wurde dadurch so stark beschädigt, dass sie sich nicht mehr öffnen und auch nicht schließen ließ. Der Sachschaden wird auf ca. 3000EUR geschätzt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde im Nachgang gegen den Beschuldigten gefertigt.

11. Glaseinsatz eines Garagentores beschädigt, Eschborn, Hauptstraße, 02.04.2023, 03:49 Uhr

In den frühen Stunden des Sonntagmorgens wurde durch bislang Unbekannte ein Garagentor in Eschborn beschädigt. Gegen 03:49 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Glaseinsatz einer Garage, welche sich auf einem Tankstellengelände in der Hauptstraße in Eschborn befindet. Augenscheinlich stach der Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand in die Glasfüllung. Am Garagentor entstand aufgrund der Tat ein Schaden von ca. 1000EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196/9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell