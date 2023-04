PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Serie von Sachbeschädigung an PKW +++ Unter Drogeneinfluss gefahren +++

Hofheim (ots)

+ + +

Serie von Sachbeschädigungen an PKW

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Wiesbadener Straße / Burgeffstraße / Mainzer Straße / Am Weiher / Alleestraße

Tatzeit: Freitag, den 07.04.2023, zwischen 00:30 Uhr bis 03:30 Uhr

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an parkenden PKW kam es in der Nacht des Freitags. Bis zu dem Zeitpunkt der vorliegenden Pressemeldung musste festgestellt werden, dass im Innenstadtbereich von Hochheim am Main bei insgesamt 14 parkenden Fahrzeuge jeweils das Fahrerfenster eingeschlagen wurde. Derzeit konnte nicht festgestellt werden, dass Gegenstände aus den PKW heraus entwendet wurden. Eine eindeutige Zielrichtung hinsichtlich einer Fahrzeugart liegt nicht vor, sodass das gesamte Tatverhalten willkürlich wirkt. Eine Personenbeschreibung zu einem Täter liegt nicht vor, weswegen die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim am Main um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06145 - 5476 - 0 bittet.

+ + +

Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Tatort: 65760 Eschborn, Sossenheimer Straße

Tatzeit: Freitag, den 07.04.2023, ca. 00:05 Uhr

Polizeibeamten der Polizeistation Eschborn fiel im Rahmen einer stationären Kontrolle ein schwarzer Toyota Auris auf, welcher daher einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer wirkte verhaltensauffällig, sodass die geschulten Beamten bei dem 29-jährigen Frankfurter einen Betäubungsmittel-Schnelltest durchführten. Hierüber wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand. Daher erfolgten die Einleitung eines Strafverfahrens und die Blutentnahme auf der Dienststelle.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell