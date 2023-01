Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu Bad Säckingen: Diebstähle bei günstiger Gelegenheit in Rippolingen

Freiburg (ots)

Alle Diebstähle wurden in Rippolingen begangen.

Korrigierte Meldung:

In der Nacht auf Freitag und am Freitagmorgen, 20.01.2023, haben Unbekannte Diebstähle im Ortsteil Rippolingen begangen und auch ein Auto gestohlen. Dieses konnte zwischenzeitlich wieder in Wehr-Brennet aufgefunden werden. Es war mit dem Originalschlüssel gefahren worden. In Rippolingen hatten sich Unbekannte an unverschlossenen Autos zu schaffen gemacht. Auch unverschlossene Garagen wurden betreten. Kleinere Bargeldbeträge und andere Dinge fielen den Unbekannten in die Hände.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell