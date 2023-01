POL-FR: Wutöschingen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Am Samstag, 21.01.2023, zwischen 11:20 Uhr und 11:50 Uhr, ist ein geparktes Auto in WT-Tiengen zerkratzt worden. Der schwarze BMW war auf einem Tankstellengelände an der Badstraße abgestellt. Mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Schlüssel, wurde der Lack der linken Fahrzeugseite mutwillig beschädigt. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Aufgrund der belebten Örtlichkeit hofft ...

